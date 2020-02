À Châteauroux, le tourisme a augmenté de 40% en dix ans

Entre 2017 et 2019, la fréquentation touristique a augmenté de 10% dans l'agglomération castelroussine, et de 40% depuis 2010. L'office de tourisme vient de révéler ces chiffres.

Châteauroux, nouvelle destination de rêve des vacanciers ? Les chiffres révélés ce mardi 25 février par l'office de tourisme montrent en tout cas un intérêt grandissant pour la préfecture de l'Indre. Entre 2014 et 2019, on est passé de 227 000 à 311 000 nuitées.

Pourquoi une telle augmentation ?

"C'est le résultat d'une politique événementielle qui s'est intensifiée au fur et à mesure sur le territoire, dans l'accueil d'événements nationaux, régionaux ou internationaux", indique Alexis Rousseau-Jouhennet, le directeur de l'office de tourisme. Et notamment les championnats du monde de voltige aérienne en août, qui ont ramené "des gens de 30 pays différents". Un constat partagé par Régis Tellier, le patron de l'Élysée hôtel, au centre-ville de Châteauroux. "Pendant ces trois semaines, l'hôtel a été complet grâce à cet événement."

D'où viennent les vacanciers ?

Selon Alexis Rousseau-Jouhennet, "ce sont des gens qui viennent de partout en France. Les touristes viennent chercher ici, dans notre département, un autre type de tourisme. C'est le "slow-tourism", on prend le temps de vivre, on se déconnecte, on est à la campagne, on fait du vélo, de la rando, du canoë. On est aussi au centre de la France et c'est un lieu idéal pour se rassembler, donc nous sommes souvent sollicités pour des réunions de familles."

Dans une moindre mesure, des touristes étrangers visitent aussi le Berry. Avec en priorité "des Hollandais, des Allemands et des Belges", précise le directeur de l'office de tourisme. Régis Tellier, lui, dit avoir été surpris : "J'ai eu, particulièrement en 2019, une dizaine de couples d'Australie ! C'est quand même assez significatif. Je suis assez surpris de voir que des Australiens s'intéressent à notre région."

Des clients "de passage" seulement

Le patron de l'hôtel nuance tout de même les bons chiffres de la fréquentation touristique : "Ça reste quand même des touristes de passage. Ce sont des gens qui ne viennent pas passer toutes leurs vacances, mais séjournent deux ou trois nuits et repartent un peu plus loin. On est dans une jolie région, mais peut-être encore méconnue."

Autre conclusion, enfin, de l'étude révélée par l'office de tourisme : Airbnb s'installe progressivement à Châteauroux. Avec 14 000 nuitées en 2019, sa part représente un peu moins de 5% de l'hébergement touristique. À noter aussi que la ville collecte désormais la taxe de séjour sur les logements Airbnb, "par souci d'égalité" avec les professionnels de l'hôtellerie.