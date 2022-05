Le tourisme a complétement changé en 10 ans avec la pandémie, en 2022, voici comment on voyage

Le tourisme repart et a changé. Sébastien Videment est co-fondateur et gérant de Meritis, société de conseil dans le secteur du tourisme basé à Sophia-Antipolis.

Sébastien Videment est co-fondateur et gérant de Meritis, société de conseil dans le secteur du tourisme basé à Sophia-Antipolis. Le tourisme est reparti et il a évolué. C'est à voir également en vidéo.

42 % des Français envisagent de partir en voyage cet été, 37 % l'an dernier. Le tourisme est-il reparti ?

Clairement, il n'y a pas de doute. 2022 est vraiment le signe d'une forte reprise du tourisme. Une forte reprise des voyages. Cet été tous les indicateurs sont au vert pour retrouver quasiment un volume de vols aériens similaire à ce que nous avions en 2019. La reprise est bien là et elle fait du bien à tous les acteurs du tourisme.

Voyager a-t-il évolué ?

Exactement. Le secteur s'est rapidement reconstruit. On ne traverse plus aujourd'hui des océans complets pour aller faire Paris-New York pour une réunion de 3 h. En revanche, on va envoyer des coachs en transformation sur différents secteurs pour justement aider les gens à travailler ensemble. Les déplacements professionnels évoluent.

Dans le tourisme, ça évolue aussi ?

Il y a de nouvelles pratiques. On va se déplacer dans une région et on va éviter peut être de faire plein de vols intérieurs pour visiter plein de villes. Nous allons rester pendant quelques jours, une semaine, dix jours au même endroit et profiter avec beaucoup plus de calme de la région que l'on souhaite découvrir.

Quelle est la mission de Méritis ?

Nous travaillons dans le monde de la data, du développement, de la cybersécurité. Nous apportons des conseils en informatique pour des grands groupes ici sur Sophia-Antipolis et sur Nice. Le secteur du tourisme est évidemment très, très fort dans notre secteur principal. Nous travaillons notamment sur la fiabilité des applications que les utilisateurs possèdent et la manière dont ils peuvent voyager, on est des petits maillons qui vous apportent cet usage.