Le tourisme à la fête cet été, en Centre-Val de Loire

Bourges, France

36 % des professionnels qui ont répondu au questionnaire du comité régional du tourisme, estiment que la saison est bonne, 41 % moyenne et seulement 23 %, mauvaise. 53 % se disent satisfaits de leur chiffre d'affaire. Visiblement, les touristes ont ouvert leur porte-monnaie. Cela est dû en partie à l'augmentation des visiteurs étrangers : + 30 % : anglais, néerlandais et belges notamment. Les trois quarts des visiteurs sont attirés par le patrimoine de notre région.

Pour Pierre-Alain Roiron, président du comité régional du tourisme, c'est aussi le résultat d'une très forte communication du conseil régional et des départements ( 600.000 euros investis, dont 300.000 apportés par l'état) : " La plupart des sites enregistrent une progression à deux chiffres cette année. C'est le cas du Palais Jacques Coeur à Bourges avec une hausse de 10 % des visiteurs depuis le début de l'année. Notre région, c'est le berceau historique de la France. La vallée des rois de France, c'est chez nous, avec les châteaux de la Loire. Une locomotive qui irrigue toute la région. On a un patrimoine extraordinaire et les gens ne s'y trompent pas. 74 % des visiteurs viennent pour ce patrimoine et les animations liées. "

La région Centre Val de Loire célèbre cette année les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci à Amboise. © Radio France - Michel Benoit

Léonard de Vinci et les 500 ans Renaissance ont très bien fonctionné à l'international même si la première des clientèles, ce sont évidemment les français. Et la Loire à vélo n'en finit pas de progresser : + 2 % encore cet été.