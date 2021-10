Le tourisme n'a pas trop souffert de la crise sanitaire en Mayenne : plus de 3 millions de visiteurs cet été

Un besoin de respirer, un besoin de calme, un besoin de sérénité après des mois et des mois d'angoisse, de doute à cause de la crise sanitaire. Le département de la Mayenne a réussi à tirer son épingle du jeu cet été. Le bilan de la saison touristique est satisfaisant selon l'agence départementale Mayenne Tourisme. 3.200.000 visiteurs ont profité des charmes et des atouts mayennais, en juillet et en août.

"La fréquentation a été au rendez-vous"

"Globalement, c'est plutôt bon par rapport à la saison précédente qui avait été très difficile, malgré quelques aléas liés à la météo et au pass sanitaire chez certains de nos prestataires" indique Marie Le Calonec, la directrice de Mayenne Tourisme, qui souligne par ailleurs que 8 millions de visiteurs au total sont passés par le département depuis le début de l'année. Une grande majorité des touristes sont français, 25% d'entre eux sont des Pays de la Loire, beaucoup de Parisiens et de Bretons également, "on a vu beaucoup de familles, des petites tribus, des amis et les gîtes ont eu la cote".

Le Refuge de l'Arche, à Château-Gontier-sur-Mayenne, reste le site du département le plus visité

En revanche, les touristes étrangers n'ont pas été très nombreux cet été en Mayenne, la crise Covid en a découragés sans doute beaucoup. D'après Mayenne Tourisme, les clients plébiscitent la qualité de l'accueil et de bons rapport qualité-prix. Autre bonne nouvelle : la fréquentation du chemin de halage (randonnée, vélo) ne cesse de progresser