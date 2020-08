Le tourisme sauve les meubles dans la métropole niçoise mais c'est "une catastrophe" à Cannes

Le taux d'occupation des hôtels pour les 15 premiers jours d’août est à 88 % à Nice, ce n'est que 4,6 points de moins par rapport à l'an dernier.

Ce taux est à plus de 87% pour toutes les Alpes-Maritimes, moins 4,1 points en comparaison à 2019. Des chiffres impressionnants quant on sait qu'ils dépassaient péniblement les 14 % en juin.

Le tourisme sauve les meubles notamment grâce aux touristes français. Le moyen et haut pays est a plus de 85 % de taux d'occupation. En revanche le tourisme est "une catastrophe à Cannes car il manque les congrès", pour Christophe Souques, membre du directoire de l'union des métiers et des industries de hostellerie de cannes.