Le tourisme stagne sur les côtes de Loire-Atlantique

La fin des vacances de noël approche. Lundi ce sera la rentrée version 2017. L'occasion pour la rédaction de France Bleu Loire Océan de faire un premier bilan tourisme de ces vacances de fin d'année.

Du côté des hôtels du bassin nazairien, la tendance est à la baisse (légère) concernant la fréquentation. C'est le cas de l'hôtel de la plage à Saint-Marc-sur-Mer. En revanche son restaurant fera le plein le soir du réveillon avec un peu plus de 100 couverts réservés. Emmanuel Gueret le gérant du restaurant. "Nous sommes complets pour le réveillon, bous étions complets pour Noël. C'est toujours intéressant d'avoir du monde l'hiver car c'est une période creuse. Et au mois de janvier on ne s'attend pas à faire des miracles. Je suis plutôt surpris car au Réveillon c'est une clientèle qui revient tous les ans" termine le patron.

L'Océarium du Croisic, un des sites emblématiques du tourisme de la côte sauvage, n'a pas attiré plus de monde que d'habitude pendant ces vacances. Cela été très calme la première semaine de Noël. "Les gens viennent avant le réveillon. La semaine dernière nous avons reçu 300 visiteurs par jour environ alors que là nous allons pousser jusqu'à 1.200" explique Céline Tessier la chargé de communication du site.