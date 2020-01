Action... le tournage du film sur Grégory Lemarchal a commencé à Chambéry

Chambéry, France

Une dizaine de camions sont garés devant le château de Boigne à Chambéry. Au même moment, une cinquantaine de personnes s'activent, une scène est en train d'être tournée. Sont ainsi présents : producteurs, techniciens, maquilleurs, sans oublier bien sûr les acteurs, notamment Mickaël Lumière.

Le reportage de France Bleu Pays de Savoie sur le tournage du film Copier

L'acteur Mickaël Lumière © Radio France - Luc Chemla

C'est lui qui incarne Grégory Lemarchal, chanteur savoyard révélé dans la Star Academy et décédé en 2007 de la mucoviscidose. "_C'est très émouvant, je suis hyper content_" déclare l'acteur. "C'est le rôle le plus beau que j'ai eu jusqu'à maintenant, et ça va l'être encore longtemps parce que c'est tellement complet et riche. On tourne 4 scènes par jour environ. C'est très fort en émotion."

Jusqu'à maintenant, c'est le plus beau rôle de ma carrière" - L'acteur Mickaël Lumière

Pour ce rôle, il a analysé tous les gestes du chanteurs et surtout regardé l'intégralité des émissions de la Star Academy 4. Pour les scènes de chant par contre, ce sera du playback. Afin de recréer l'atmosphère de l'émission, tout a été installé comme dans le vrai château : rideaux, mobiliers, instruments, logo de l'émission... Il faut garder tout cela secret, il est donc interdit de prendre des photos de l'intérieur.

Les camions de l'équipe de tournage, devant le château © Radio France - Luc Chemla

Sur les 21 jours de tournage, 19 ont lieu dans le département. C'était très important selon Sébastien Cherbit, le producteur du film : "On voulait être dans la région dont il est originaire. De nombreux lieux de tournage s'y prêtaient donc on a pu reconstituer beaucoup de choses. C'est aussi l'histoire de quelqu'un qui a grandi dans cette région donc le tourner ailleurs, ce serait probablement le dénaturer."

Le château de Boigne, où se déroule une partie du tournage. © Radio France - Luc Chemla

Mais concrètement, à quoi s'attendre avec ce film ? Selon le producteur : "On va retracer un peu sa carrière, son passage à la Star Academy et tout le rôle que sa famille a eu pour le soutenir et l'accompagner. On n'est pas dans un documentaire. Tout ce que l'on a pu voir à la télévision à l'époque, on va le retrouver ainsi qu'une partie plus intime."

On se met la pression" - Le producteur du film

Il y a beaucoup d'attentes autour de ce film et Sébastien Cherbit en est conscient : "On se met la pression, cela fait un paquet de nuit que moi et le réalisateur nous ne dormons pas. Nous voulons vraiment coller à la sincérité de ce que nous a raconté les parents."

La date de diffusion du film n'a pas encore été annoncée.