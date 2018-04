Indre-et-Loire, France

Le Tours FC battu par Valenciennes mardi n'a plus aucun droit à l'erreur s'il veut garder un infime espoir de sauver sa place en Ligue 2. Il rejoue ce soir pour le compte de la 32ème journée face à un concurrent direct pour le maintien: Bourg-en-Bresse, actuellement 17ème. Bourg reste sur deux défaites contre Auxerre et Niort et c'est une équipe qui marque beaucoup de buts à domicile mais qui en encaisse aussi beaucoup, c'est peut-être çà la chance du TFC.

Après 5 matches sans défaite synonymes d'espoir, le coup d'arrêt contre Valenciennes mardi a replongé les joueurs tourangeaux dans le doute. Ils ne doivent pourtant pas tergiverser et ramener la victoire de Bourg-en-Bresse, c'est le seul résultat acceptable pour que l'objectif de se maintenir en Ligue 2 reste possible. Avec 27 buts marqués, Bourg-en-Bresse est la 5ème attaque de Ligue 2 à domicile. Elle est paradoxalement la plus faible défense, domicile et extérieur confondus avec 66 buts encaissés ce qui en représente 11 de plus que le Tours FC. L'attaque tourangelle doit donc saisir sa chance ce soir et frapper la première, ensuite, on verra bien.

Je ne pense pas que l'équipe ait le moral dans les chaussettes, pas le temps de tergiverser, on va là-bas avec l'envie de bien faire et de gagner -Gauthier Hein, attaquant du Tours FC

Une nouvelle défaite éloignerait un peu plus le Tours FC d'un éventuel miracle. Bourg-en Bresse, 17ème, ne serait plus alors à 12 points devant les Tourangeaux mais à 15. Quant à Quevilly-Rouen et Nancy qui caracolent aux 18ème et 19ème place, il garderaient leurs 10 points d'avance, voire plus selon leurs résultats face à Nimes et à Lens. Devant cette avalanche d'hypothèses et d'incertitudes, Jorge Costa, l'entraineur, a bien du mérite de garder la tête froide.

La motivation, c'est le minimum que je demande à mes joueurs. C'est vrai qu'on n'a pas fait un bon match contre Valenciennes. Mais il ne faudra pas l'oublier pour garder en mémoire ce qu'on n'a pas fait de bien. Je garde ma confiance en l'équipe-Jorge Costa, le coach du Tours FC

Au match aller, le Tours FC s'était imposé 3 buts à 2 face à Bourg-en-Bresse à la Vallée du Cher. Début de ce match capital à 20H00. au stade Marcel Verchère de Bourg-en-Bresse. Une rencontre qui est la première d'une série qui verra le TFC affronter tous les candidats à la descente en National, le GFC Ajaccio, Quevilly-Rouen, Nancy, et Lens.