Le Tours FC perd sur le fil face à Nîmes et quitte la coupe de France de football sous les applaudissements

Tours, France

Le Tours FC est éliminé de la coupe de France. Les Tourangeaux ciels et noir se sont inclinés samedi 04 janvier 2020 au soir face au Nîmes Olympique, au stade de la vallée du cher. Défaite sur le fil 2 - 2.

Un long match qui s'est terminé aux tirs aux buts (2-4). Un match très serré entre Tours leader de Nationale 3 et Nîmes 19e au classement de Ligue 1, 5 divisions au dessus.

Malgré la déception, en sortant de la pelouse Nourredine El Ouardani, l'entraîneur du Tours FC est très fier de la performance de ses joueurs. "On a toujours des regrets quand on perd mais l'important c'est le visage qu'a montré mon équipe. Mes jeunes joueurs ont montré qu'ils étaient à la hauteur" explique le coach.

"Ce genre de match montre que l'on est capable d'être solides, de courir ensemble, d'être bons techniquement et qu'on est capable de mettre un projet de jeu en place contre une équipe de Ligue 1 même si on est en Nationale 3. On a mis de l'engagement et même si on a été menés deux fois au score, on est revenus donc ce sont ces points importants que l'on va retenir" poursuit-il.

Nourredine El Ouardani se dit également ravi de l'ambiance dans le stade de la vallée du Cher où plus de 3.000 supporters avaient fait le déplacement : "On a retrouvé cette bonne ambiance que j'ai connu il y a deux ans lors du maintient en Ligue 2 et c'était agréable à vivre."

Avec cette très belle prestation, l'entraîneur et ses joueurs réaffirment viser "le haut niveau". "Il faut continuer à travailler et franchir le palier de la Nationale 3 dès cette saison pour pouvoir l'année prochaine jouer en Nationale 2 et continuer notre chemin pour ramener le club où il doit être" conclut-il.