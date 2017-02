Le Tours FC peut-il vraiment rebondir ce mardi face à Strasbourg ?

Après un week-end agité avec le limogeage de son entraîneur Fabien Mercadal, le Tours FC va tenter de retrouver un peu de sérénité en se rendant ce soir à Strasbourg. Mais s'imposer en Alsace relève du challenge impossible.

Après un week-end agité avec le limogeage de son entraîneur Fabien Mercadal, le Tours FC va tenter de retrouver un peu de sérénité en se rendant ce soir à Strasbourg. C'est le match en retard de Ligue 2 qui avait été annulé le 20 janvier à cause de la neige. Un match qui est aussi le premier de Nourredine El Ouardani, le nouvel entraîneur qui a succédé à Fabien Mercadal.

El Ouardani était le coach de l'équipe des 17 ans du Tours FC. Il se retrouve aujourd'hui à la tête d'un groupe professionnel lanterne rouge de Ligue 2. Ce lundi, en conférence de presse, il est revenu sur cette nomination express qu'il n'attendait pas du tout.

Il faut être plus concentrés dans ce qu'on fait, plus rigoureux. J'ai demandé aux joueurs beaucoup plus d'investissements et de sacrifices pour aller chercher le maintien. J'ai dit aux joueurs que je remettais les compteurs à zéro.Tout le monde est sur la même ligne, je choisirai ceux qui ont la bonne attitude - Nourredine El Ouardani, le nouvel entraîneur