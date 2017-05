Le Tours FC se maintient en Ligue 2, Jean-Marc Ettori "fier" de son club

Joie et soulagement pour les supporters tourangeaux : le Tours Football Club jouera encore en Ligue 2 la saison prochaine ! "Il faut peu de choses pour que ça bascule du bon côté", réagit le président du club, Jean-Marc Ettori, qui voit ce maintien comme la revanche d'un club "seul contre tous".

Les footballeurs tourangeaux l'ont emporté 3 buts à 1 ce vendredi soir à Laval. Une victoire qui leur assure le maintien en Ligue 2. Ce sont Diarra et Sélémani qui ont marqué en première période. Bouanga a suivi après la mi-temps, inscrivant son 16ème but de la saison (Denis Bouanga est aujourd'hui troisième du classement des buteurs de Ligue 2). Puis les Lavallois ont finalement réduit le score sur penalty. Leurs adversaires du soir, Laval, restent eux derniers au classement et seront relégués en National.

Quel sentiment de fierté ce soir lors du coup de sifflet final. Un grand BRAVO 👏🏼 à tous les acteurs de cette réussite #TeamTFC 🔵⚫ pic.twitter.com/jidvKDibDV — Fabrice Bertone (@fBertone) May 5, 2017

"C'est dommage que ça s'arrête dans deux journées, on aurait pu monter sur le podium", Jean-Marc Ettori

Le début de saison a été compliqué pour les Tourangeaux mais ils ont effectué une remontée spectaculaire : 10 matches sans défaite, et 22 points pris sur ces 10 dernières rencontres. Une belle revanche pour Jean-Marc Ettori, le président du club, qui était à Laval vendredi soir : "Ce fut une saison longue et douloureuse mais nous étions deux à y croire jusqu'au bout : l'ensemble du groupe, des joueurs et du staff, et moi. Seuls contre tous". Et Jean-Marc Ettori d'ironiser : "C'est dommage que le championnat s'arrête dans deux journées. Ça aurait été une proposition à faire à nos candidats à l'élection présidentielle, de prolonger le championnat. Il aurait fallu que ça se finisse dans 6 ou 7 matches encore et on aurait pu monter sur le podium".

Notre volonté a été plus forte", Jean-Marc Ettori

"Il n'y a pas de hasard, il y a du travail mais surtout une volonté de ne jamais abdiquer devant l'adversité, poursuit Jean-Marc Ettori. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué. Pourtant les oiseaux de mauvaise augure étaient là. Mais notre volonté a été plus forte et quelques changements nous on permis de mieux voir les choses : un changement de tactique, de schéma de jeu, un choc psychologique avec le changement d’entraîneur et voilà. Il faut peu de choses pour que ça bascule du bon côté."

90+3' Le #ToursFC reste invaincu en 10 matchs. Victoire 3-1 avec en image, le sourire de nos 3 buteurs du soir ! 😃 [#LAVALTOURS 1-3] pic.twitter.com/fvL5a4MvaT — Tours Football Club (@ToursFC) May 5, 2017

"Je suis fier de ce qu'ils ont fait et qu'à mon image ils n'aient jamais baissé la tête et jamais baissé les bras, salue une nouvelle fois le président du TFC. Nous avons trouvé la bonne recette, il faut maintenant reproduire cette recette sur les deux derniers matches et sur la prochaine saison".

Pour les deux dernières journées de championnat, le TFC recevra Le Havre vendredi 12 mai, au stade de la Vallée du Cher, puis il se rendra à Ajaccio le vendredi 19 mai en clôture de la saison.