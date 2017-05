Ligue 2 : le Tours FC termine 16e du championnat

Les footballeurs tourangeaux terminent leur saison 2016-2017 sur une défaite. Ils se sont inclinés 3 buts à 2 ce vendredi soir face à Ajaccio pour la 38e et dernière journée de Ligue 2. Le Tours FC termine à la 16e place.

Le Tours FC termine 16e de Ligue 2 avec 43 points. Les footballeurs tourangeaux se sont inclinés 3 buts à 2 ce vendredi soir face à Ajaccio sur la pelouse de François-Coty pour la 38e et dernière journée du championnat. Menés 1-0 à la mi-temps, les hommes de Gilbert Zoonekynd recollent au score pendant la deuxième période (un but de Maki Tall à la 59e et de Bryan Bergougnoux à la 78e) avant de finir par s'incliner en toute fin de rencontre.

Aucun enjeu pour les Tourangeaux

Malgré tout, il n'y avait aucun enjeu ce vendredi soir pour le Tours FC, ni l'AC Ajaccio (11e) déjà assurés d'être maintenus. Même si l'entraîneur Gilbert Zoonekynd espérait une victoire après la raclée prise vendredi dernier face au Havre 4-0 pour le dernier match à la Vallée du Cher.

Strasbourg et Amiens en Ligue 1

Le scénario est tout autre par contre pour Strasbourg et Amiens : les deux équipes terminent en tête et joueront en Ligue 1 l'année prochaine. Grâce à leur victoire 2 buts à 1 face à Reims ce vendredi soir, les footballeurs amiénois terminent deuxièmes et intègrent l'élite du football français pour la première fois de leur histoire. Quant aux strasbourgeois, neuf ans après l'avoir quittée, ils retrouvent la Ligue 1 grâce à leur victoire 2 buts à 1 face à Bourg-en-Bresse.