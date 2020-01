Le Tours FC veut créer l'exploit face à Nîmes en Coupe de France

Indre-et-Loire, France

Le stade de la Vallée du Cher va retrouver le parfum des grands matches de foot. En 32èmes de finale de la Coupe de France, le Tours FC reçoit le Nîmes Olympique, club de Ligue 1. Depuis que Tours est en Nationale 3, les supporters tourangeaux sont frustrés de grandes affiches et le stade de la Vallée du Cher sonne le creux. Mais cet après-midi, ils seront plusieurs milliers dans les tribunes (on parle de 5 à 6000 spectateurs) pour encourager le TFC. La location a marché très fort, le billet est à 10 euros, prix unique, et il y eu la queue devant les guichets jeudi au premier jour d'ouverture. "J'ai envie de voir un match serré et que Tours gagne" dit Maxime, 11 ans. Coups de projecteur sur des supporters heureux de revivre la passion des grands matches

Les supporters veulent revivre les émotions des grands matches

Je vais les voir en Nationale 3. Cà me fait plaisir cette fois d'aller voir ce match exceptionnel, et même si Nîmes est un "petit" gros de Ligue 1, j'espère que le public répondra présent et qu'on va se qualifier!

J'ai été abonné très longtemps et puis après la galère de la saison passée, j'ai arrêté de les suivre. Mais là je reviens pour ce match contre une Ligue 1. Et s'ils remontent petit à petit, je ne dis pas que je ne reviendrai pas les voir!

Bernard, supporter de la première heure, un peu dégoûté par la chute de son club de cœur, se hasarde à un pronostic: "le Tours FC gagne et se qualifie aux tirs au buts"

Un coup de projecteur sur un Tours FC en pleine reconstruction

Sur le papier, ce 32ème de finale est très déséquilibré. Tours est en tête de son groupe de Nationale 3 mais il y a 5 divisions d'écart avec Nîmes, 19ème de Ligue 1. L'effectif tourangeau est jeune et inexpérimenté. Alors, une surprise est-elle possible?

Ce sera un vrai coup de projecteur sur notre équipe première qui est depuis 6 mois en pleine reconstruction. On va faire attention à cette équipe du Nîmes Olympique qui est une bête blessée en Ligue 1 et qui veut certainement profiter de la Coupe de France pour repartir sur de bonnes bases. Maintenant, on va essayer de les faire douter pour créer l'exploit. Mes jeunes joueurs, dont beaucoup viennent de centres de formation, sont très motivés -Nourredine El Ouardani, entraineur du TFC

Aux tours précédents, le Tours FC a éliminé le club de Chauray et les Martiniquais du Club Franciscain. Pour Nîmes Olympique, c'est le premier match de Coupe de France puisque les clubs de Ligue 1 ne rentre qu'en 32èmes de finale. Le coup d'envoi est à 15H00 au stade de la Vallée du Cher.