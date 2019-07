Le Tours Football club a bon espoir de se maintenir en Nationale 2

Tours, France

Le Tours Football club jouera peut-être finalement en Nationale 2 la saison prochaine.

La commission d'appel de la DNCG, le gendarme financier du football français rendra sa décision lundi.

Elle a écrit à Jean Marc Ettori le président du Tours FC en expliquant que lors de son audition devant le contrôle de gestion il manquait des documents liés à la situation financière du club. Il s'agit de "l'avis de cohérence et de vraisemblance sur les comptes estimés rectifiés 2018/2019 ou le nouveau prévisionnel 2019/2020" et "les conventions d'abandon de créances datées et signées".

La commission a rappelé que les résultats financiers présentés par les tourangeaux étaient positifs.