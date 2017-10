Le Tours Football Club poursuit sa mauvaise série et s'enfonce

Le Tours FC a perdu ce vendredi soir sur le terrain de Valenciennes (2-0). Les Tourangeaux sont plus que jamais derniers de Ligue 2, après cette neuvième défaite en onze matchs. Au fil des rencontres, Gilbert Zoonekynd et ses troupes semblent à court de solution. La saison pourrait être longue.

Le Tours FC s'enfonce encore plus dans les bas fonds du classement avec cette défaite sur le terrain de Valenciennes (2-0). Et pourtant, les Ciels et Noirs avaient les moyens de concurrencer cette équipe de Valenciennes qui malgré sa neuvième place, n'a pas développé un jeu alléchant. Mais les rencontres se suivent et se ressemblent pour le TFC, et les Tourangeaux ont craqué par deux fois en fin de match (but du Valenciennois Roudet à la 57ème minute, but contre son camp du tourangeau Cissé à la 84ème).

Situation inquiétante

Avec deux petits points grappillés en onze journées, le club tourangeau réalise tout simplement son plus mauvais début de saison depuis une quarantaine d'année. Et pointe désormais à dix longueurs de Bourg-Péronnas, premier non relégable. À ce rythme-là, le TFC file tout droit vers la division inférieure.

Gilbert Zoonekynd ne trouve pas la solution pour gagner. Mais en existe t-il une ? © Maxppp - Thomas lo Presti

Quelle solution ?

Les supporters avaient déjà demandé la démission de Fabrice Bertone, le directeur général du club. Ils l'accusent d'avoir totalement raté le mercato estival du club. Désormais, les regards peuvent se tourner vers le coach Gilbert Zoonekynd. A-t-il les épaules de continuer sur le banc tourangeau ? Mais surtout, le TFC a-t-il les moyens financiers d'engager un entraîneur extérieur au club après les multiples remontrances de la DNCG ? C'est loin d'être sûr.