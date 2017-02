Le Tours Football Club reçoit le PSG en 8ème de finale de la coupe de France féminine, dimanche 19 février

Affiche de prestige, à partir de 15H, au stade de la Vallée du Cher : les joueuses du TFC, qui évoluent en division d'honneur, reçoivent le PSG, une des meilleures équipes d'Europe, lors des 8ème de finale de la coupe de France. On attend autant de monde que pour un match de ligue 2 masculine

Le Tours Football Club contre le Paris St Germain. C'est l'affiche de prestige du match qui débute à 15H au stade de la vallée du Cher, mais attention : il s'agit de foot féminin.

Les filles du TFC ont en effet réussi à se qualifier pour les 8ème de finale de la coupe de France. Face à une très grosse équipe comme Paris, les tourangelles, qui évoluent en division d'honneur, n'ont pas beaucoup d'espoir, mais ce match réjouit tout de même l'entraineur des féminines du TFC, Xavier Lecomte

"C'est historique pour le TFC équipe féminine d'arriver en huitième de finale de la coupe de France et de recevoir Paris. Le PSG, c'est avec Lyon la meilleure équipe française, avec des internationales, une équipe complète, qui a des ambitions, qui a un temps d'avance sur le football féminin, donc ça va nous permettre de nous étalonner. Ca va être une belle fête pour nos joueuses, sur le terrain, même si il va falloir courir. C'est un beau moment aussi pour le club, pour l'équipe dirigeante et pour le public : on espère 4 à 6 000 spectateurs". Xavier Lecomte, entraîneur de l'équipe féminine du TFC