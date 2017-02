Le Tours Football Club, une nouvelle fois battu à domicile, retombe à la dernière place de ligue 2

Le Tours Football Club a été battu 3 à 0 à domicile par Amiens, lors de la 24ème journée de ligue 2. Le TFC retombe à la dernière place du championnat.

Rien ne va plus pour le Tours Football Club. Le TFC a subi une lourde défaite à domicile, 3 à 0, face à Amiens, lors de la 24ème journée de ligue 2.

Pour résumer, on va dire que Tours a été inexistant, hormis quelques trop rares éclairs. Après cette rencontre, Fabien Mercadal, l'entraîneur du Tours Football Club, n'a pas caché son abattement.

"En première mi-temps, on n'a vraiment pas été bons. On restait sur sept matchs plutôt intéressants dans l'ensemble, mais sur ces sept matchs, il y a eu quelques mi-temps ratées, contre Niort ou Lens, et le point commun de tous ces matchs ratés, c'est qu'ils sont à domicile. C'est la seule analyse que j'arrive à faire aujourd'hui. On n'a pas pesé sur cette équipe d'Amiens, on l'a laissé respirer et comme souvent, on a pris un but en fin de première mi-temps. Je suis un peu inquiet par des attitudes : les garçons restent des bons garçons, ce sont des bons joueurs, mais j'ai vu quelques attitudes de résignation assez rapidement. On manque de rythme, on manque de folie, et on est derniers". Fabien Mercadal