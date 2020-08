Le Tours Volley Ball a repris ce mardi le chemin de l'entraînement

Drôle de reprise au Palais des Sports de Tours ce mardi. Dans la fournaise de la salle Grenon, joueurs et staff du TVB se sont retrouvés pour le tout premier entraînement version saison 2020 / 2021.

Avec une équipe remaniée à 80 %. Pas moins de 8 nouvelles recrues ont échangé ensemble leurs premiers ballons. Nicolas Rossard et Nathan Wounembaina sont les deux seuls rescapés de l'effectif de la dernière saison. Une saison pour laquelle le TVB était une nouvelle fois en lice pour le doublé Coupe-Championnat avant que l'épidémie de Coronavirus ne vienne tout bouleverser.

On essaie de rester entre nous le plus possible. Et on a décidé d'annuler le stage prévu à Pornichet", Pascal Foussard, directeur général du TVB