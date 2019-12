Le Tours Volley Ball à Varsovie pour bien débuter la Ligue des Champions

Le Tours Volley Ball commence une nouvelle campagne européenne ce mercredi soir. Les volleyeurs tourangeaux sont en Pologne pour rencontrer l'Onico Varsovie à 19H00. Un premier match déjà difficile et il y en aura d'autres puisque le TVB est dans la poule de l'une des meilleures équipes du monde Pérouse. Le troisième adversaire des tourangeaux sera le club portugais de Benfica. Tour d'horizon des espoirs tourangeaux dans cette Ligue des Champions 2019-2020

L'ambition du TVB est égale chaque année: sortir de la poule et accéder aux quarts de finale ce qu'il n'a pas réussi à faire depuis 2007. Contre les Italiens de Pérouse, déjà vainqueur des tourangeaux la saison passée, ce sera mission impossible. Et face aux polonais de Varsovie ce soir, ce sera compliqué aussi, comme le dit Yves Bouget, le président du TVB.

Varsovie est une équipe qui a recruté fortement, et avec Pérouse (Pérugia) qui est l'une des trois meilleures équipes mondiales, nous avons donc une poule compliquée. Et comme on a un TVB en demi teinte depuis le début du championnat de Ligue A, on y va avec enthousiasme mais avec plus de réserve qu'au départ -Yves Bouget, président