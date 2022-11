Le Tours Volley-Ball battu 3-1 pour son premier match à domicile en ligue des champions

Mauvaise soirée pour le TVB : le Tours Volley-Ball a été battu trois sets à un par les italiens de la Lube Civitanova, lors de la deuxième journée de ligue des champions, qui était aussi le premier match de cette compétition que les tourangeaux disputaient devant leur public, salle Grenon. Le TVB a été impérial dans le premier set où il a compté jusqu'à huit points d'avance sur son adversaire, mais il n'a finalement pas fait le poids face au double champion d'Italie en titre. Score final : 25-20, 20-25, 22-25 et 13-25

"On est parti sur les chapeaux de roues, plein d'ambition, de hargne et de réussite, mais la Lube est une grosse écurie et quand elle s'est mise à jouer à son niveau, c'est devenu très dur" reconnait le réceptionneur-attaquant du TVB, Pierre Derouillon. "Je pense que la hiérarchie a été à peu près respectée".

Le président du TVB, Bruno Poilpré, semble avoir plus de regrets : "dans les deuxièmes et troisièmes sets, on était à 15-15, mais les services flottants nous font du mal et on lâche. Dommage. Peut mieux faire. On va essayer de s'améliorer pour le retour mais la Lube, c'est le genre d'équipe qui peut être menée 2-0 et gagner 2-3".

Comme à chaque match, le TVB a pu compter sur les membres des intenables, son club de supporteurs. Ils ont donné de la voix pendant toute la rencontre mais ça n'a pas suffit. "Je pense que l'enchaînement des matchs, tous les trois jours, finit par peser. Les joueurs ont l'air un peu émoussés" explique l'un des intenables à la fin du match. "On a cru à l'exploit dans le premier set où nos joueurs ont été extraordinaires, mais les Italiens nous ont vite ramenés à la réalité. Une certaine logique est respectée mais on n'a pas à rougir, on n'était pas si loin que ça. Ce n'est pas pour autant qu'il faut faire une croix sur le fait d'aller plus loin en ligue des champions".

Le Tours Volley Ball rejoue dès samedi prochain, en championnat. Le TVB se déplace à Poitiers.