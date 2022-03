Le Tours Volley-Ball condamné à l'exploit pour devenir champion d'Europe une nouvelle fois, ce soir

Le TVB accueille à 20H les italiens de Monza, salle Grenon, en finale retour de la coupe d'Europe C.E.V. Les tourangeaux devront obligatoirement gagner 3-0 ou 3-1 et remporter le golden set, puisqu'ils se sont compliqué la tâche en concédant une lourde défaite inattendue, lors du match aller, la semaine dernière.

Si ils sont plus forts que nous, tant pis, on les applaudira. Mais si on dispose vraiment de toutes nos capacités, il faudra lutter, lutter, lutter - l'entraineur du Tours Volley Ball

Cette défaite en Italie, sur un score aussi sévère, a été une très mauvaise surprise. Comme la plupart des autres membres de l'équipe ou de l'encadrement, Kévin Tillie, le réceptionneur-attaquant, reconnait que le TVB a été méconnaissable, au match aller : "on n'a pas trouvé notre rythme de jeu. On a manqué de lucidité. Il y a aussi eu, peut-être, une envie de trop bien faire et un manque d'énergie".

Le Tours Volley Ball était aussi diminué par divers pépins physiques qui sont maintenant guéris. Pour Marcelo Fronckoviack, l'entraineur, il faudra mettre la pression sur l'adversaire dès le début du match, comme Monza a si bien réussi à le faire la semaine dernière : "si ils sont plus forts que nous, tant pis, on les applaudira. Mais si on a vraiment toutes nos capacités, il faudra lutter, lutter, lutter. On doit montrer un état d'esprit irréprochable. Je pense qu'on n'a pas le droit de rater une finale si on veut la gagner".

Le TVB à l'entrainement, hier après-midi. A la veille de la finale, aucun pépin physique particulier n'était à signaler. © Radio France - ©Boris Compain

100 dernières places à vendre sur place, à partir de 19H

La salle Grenon affichera complet, ce soir, avec 3.200 spectateurs dont l'enthousiasme pourrait faire basculer la finale, selon Pascal Foussard, le manager général du TVB : "pour que le public soit en feu, il faut qu'on soit à la hauteur de l'événement, tout est lié. Il faudra produire du jeu et les spectateurs produiront ce qu'ils ont l'habitude de produire. Mais si on veut que le public nous emmène, il faut l'emmener aussi avec nous".

Les 100 dernières places disponibles seront mises en vente à partir de 19 heures, salle Grenon. Notez que France Bleu Touraine retransmettra cette finale entre le Tours Volley Ball et Monza en direct et en intégralité, ce soir. Rendez-vous, dès 19H10, pour l'avant-match.