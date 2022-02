Le Tours Volley Ball domine Karlovarsko 3 sets à 0 et se retrouve à deux sets des demies-finale de la CEV

Une salle Grenon quasi-pleine, une victoire trois sets à zéro (25-22, 27-25, 25-22) pour ce quart de finale aller de la CEV, la deuxième coupe d'Europe, la soirée fut encore une fois parfaite pour le Tours Volley Ball.

Portés par leur passeur et capitaine Coric, emmenés aussi par leur champion olympique en titre Kevin Tillie et sublimés par leur remplaçant en or Pierre Derouillon élu MVP ( meilleur joueur ) de la rencontre, les volleyeurs tourangeaux n'ont laissé aucune chance aux tchèques de Karlovarsko. Excepté dans le deuxième set beaucoup plus accroché, le TVB était clairement au-dessus hier soir.

Deux sets suffiront pour accéder au dernier carré européen

L'objectif est donc rempli. Une victoire en trois sets qui met le TVB dans une position idéale avant le match retour en République Tchèque. Jeudi prochain, le 10 février, il suffira aux Tourangeaux de ne remporter que deux sets pour se qualifier pour les demies-finales de la CEV.

Après leur exploit face à Modène, rien ne semble pouvoir les arrêter.