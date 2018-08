Les volleyeurs tourangeaux ont repris cette semaine le chemin de l'entraînement. Avant de commencer le saison le 12 octobre, ils ont hâte de retrouver leur salle Grenon et son nouveau parquet plus large. Au total, un investissement de plus d'un million d'euros pour répondre aux normes européennes.

Le TVB sera plus à l'aise sur un parquet plus large et rénové

Tours, France

C'était la rentrée des classes cette semaine au TVB. Champions de France en titre, les volleyeurs tourangeaux ont repris lundi le chemin de l'entrainement.

Avec leur nouvel entraîneur, Patrick Duflos mais sans leurs internationaux retenus pour jouer le mondial le mois prochain.

Cette saison s'annonce belle pour le club tourangeau qui retrouve la Ligue des Champions. Le tout dans une salle Grenon métamorphosée. Nouveau parquet, nouvelles loges, nouvel éclairage. Des travaux qui ont coûté plus d'un million d'euros à la ville de Tours.

Une nécessité car le palais des sports n'était plus aux normes pour accueillir des rencontres européennes.

Les joueurs auront plus d'espace pour évoluer, plus de capacité pour défendre et de continuité dans le jeu , l'éclairage sera meilleur, donc forcément ce sera bénéfique pour les joueurs et le spectacle", Patrick Duflos, entraîneur du TVB

Si le parquet a été réhaussé de 72 cm pour gagner en largeur, des sièges ont été rajoutés au sommet des gradins pour conserver la même capacité. A savoir plus de 3000 places. Et des loges premium voient le jour tout en haut des tribunes. 10 loges réservées aux partenaires, un équipement très rare voire unique dans une salle de volley.

C'est le principe des loges que l'on voit dans les stades de foot. Des loges avec restauration. Sauf que les nôtres ne seront pas vitrées pour mieux vivre l'ambiance de la salle," Pascal Foussard, directeur général délégué du Tours Volley Ball

Le chantier sera livré dans les délais

Officiellement, la nouvelle salle Grenon revue et corrigée sera livrée le 30 septembre puis inaugurée officiellement le 4 octobre. Une semaine avant la reprise du championnat de volley prévue le 12 octobre avec la réception de Cannes. Mais les joueurs et le staff espèrent pouvoir prendre possession des lieux dès la mi-septembre pour prendre leurs repères et ne pas perdre trop de temps dans la préparation.