La ministre des Sports assistera au match retour entre le Tours Volley Ball et l'Olympiakos, ce mardi 19 décembre, salle Grenon. Comme les dirigeants et les supporteurs du club tourangeau, Laura Flessel veut dénoncer les débordements racistes qui ont marqués le match aller en Grèce.

Indre-et-Loire

Le TVB dispute mardi soir à domicile le match retour des 16èmes de finale de la Challenge Cup, une semaine après un match aller marqué par des débordements racistes des supporteurs grecs de l'Olympiakos. Chaque fois que l'attaquant camerounais Nathan Wounembaïna touchait le ballon, on entendait des insultes et des cris de singe. Elément aggravant : aucune sanction n'a été prononcée par la confédération européenne de Volley, ce qui a scandalisé les dirigeants et les supporteurs du TVB.

Nathan Wounembaina pendant un match contre Nantes © Maxppp - JPruvost

Contre le racisme, une ministre et la protestation silencieuse des supporteurs tourangeaux

Pour marquer le refus du racisme, au plus haut niveau, la ministre des Sports assistera au match, ce mardi soir, salle Grenon. Laura Flessel avait déjà réagi sur Twitter, au lendemain des incidents, en déclarant que le racisme n'avait sa place ni dans le sport ni ailleurs.

Je tiens à apporter mon total soutien à Nathan Wounembaina après les incidents inacceptables survenus hier lors du match contre l’Olympiakos. Le racisme n’a de place ni dans le sport ni ailleurs. #CEVChallengeCupM@ToursVolleyBall — Laura Flessel (@FlesselLaura) December 7, 2017

Les supporteurs du TVB, eux, ont décidé d'observer un silence total quand l'équipe grecque entrera sur le terrain.

Pour espérer se qualifier après un match aller perdu 3 à 0, le Tours Volley Ball doit l'emporter 3 à 0, ou même 3-1, ce qui lui permettrait de disputer un set supplémentaire décisif en 15 points.