Le Tours Volley-Ball qualifié pour la finale du championnat de ligue A

Le Tours Volley Ball jouera bientot sa deuxième finale de la saison. Les volleyeurs tourangeaux ont remporté hier soir leur deuxième face à face contre Tourcoing, en demi-finale du championnat de ligue A. A l'aller, dimanche dernier, ils avaient du batailler pendant 5 sets. Hier, en terre nordiste, ça a été moins serré puisque le TVB s'est imposé en 4 sets (19-25 / 25-23 / 20-25 / 22-25)

ⓘ Publicité

Après avoir remporté la coupe de France il y quelques semaines, Tours peut donc espérer un deuxième trophée, cette année. "On a fait un match solide. On a eu un petit un petit trou d'air au début de deuxième set qui les a un peu reboosté, mais je pense qu'on a fait bien le boulot. On a été solide sur le secteur service réception" estime Gary Chauvin, interrogé par France Bleu.

Comme les autres membres du club, le passeur du TVB ne pense déjà plus qu'au titre de champion. "On n'a qu'un objectif en tête, c'est gagner cette finale et se rattraper par rapport aux trois finales perdues l'an dernier. Mais rien n'est fait" tempère Gary Chauvin "On l'a vu l'année dernière, où on avait dominé la saison aussi. Sur deux matches, tout est jouable et on va préparer ça de la meilleure manière possible pour avoir le doublé. La première étape est faite, maintenant, on attend notre adversaire".

Cet adversaire, le TVB ne le connaitra que le week-end prochain puisque Chaumont et Nantes joueront un match décisif samedi, après avoir remporté une victoire chacun lors des deux premières rencontres.