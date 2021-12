Le traditionnel bain de Noël de Saint-Gilles-Croix-de-Vie annulé à cause du Covid-19

Les organisateurs du bain de Noël de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la municipalité annonce ce samedi que l'événement n'aura pas lieu à cause de la "propagation du Covid-19". Plus de 1.000 courageux baigneurs étaient attendus pour piquer une tête dans l'océan Atlantique le 26 décembre.

Il n'y aura pas de traditionnel bain de Noël à Saint-Gilles-Croix-de-Vie cette année à cause de la "propagation du Covid-19". C'est ce que la mairie annonce par communiqué ce samedi. Une décision prise avec les organisateurs, l'association Bains de SGVX. L'événement devait avoir lieu le 26 décembre prochain et réunir plus de 1.000 baigneurs et des milliers de spectateurs.

La mairie évoque sa "déception" de devoir annuler cet événement festif. "Ce rassemblement n'est pas compatible avec les précautions sanitaires conseillées visant à limiter la propagation du virus, il n'est donc pas raisonnable de maintenir cet événement", écrit la municipalité. "Organiser un contrôle sanitaire sur la plage est très compliqué à mettre en place et n'est pas dans l'esprit de cet évènement de liberté et de folie", abonde la mairie dans son communiqué.