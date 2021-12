Le traditionnel marché aux truffes d'Issoudun revu à la baisse à cause du contexte sanitaire

C'est un rendez-vous attendu par les gourmands et les amoureux de la nature. Le Marché de la Truffe d'Issoudun va encore être perturbé par l'épidémie de Covid-19. Il n'y aura pas de stands dans la salle du PEPSI dimanche 19 décembre. À la place, une vingtaine de producteurs récoltants vont s'installer samedi 18 en bordure de la place du 10-Juin. Un petit village de truffes sera ouvert de 8h30 à 13 heures. La formule testée l'an dernier va être reconduite.

"La situation sanitaire actuelle et les risques encourus à propager le virus par des rassemblements avec repas et dégustations incitent à une prudence élémentaire. C’est la mort dans l’âme que l’Association Issoudun Cité de la Truffe doit priver le fidèle public du Marché de la Truffe d’une grande fête avec ses dégustations gratuites et son repas devenu célèbre autour de la truffe", écrivent les organisateurs dans un communiqué envoyé à France Bleu Berry.