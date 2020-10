Le trafic des bus perturbé à partir de ce lundi à Chambéry à cause d'un mouvement de grève

Le réseau de bus à Chambéry sera très perturbé ce lundi et mardi. Des salariés se mettent en grève car, selon leur communiqué, les conditions de travail se dégradent et "le dialogue social n’existe pas. C’est un monologue permanent et souhaité par la direction. Le groupe Kéolis (l'exploitant du réseau de transport à Chambéry) a absorbé 471 000 euros d’excédents d’activité au titre de l’année 2019, produits uniquement par les salarié.e.s, soit 85% du bénéfice réalisé. Seuls 15% sont restés à Chambéry. _Les salarié.e.s réclament un juste partage des richesses entre les travailleur et l’agglomération de Grand Chambéry_, pour un réinvestissement en direction des usager.e.s des transports en commun."

Grève des conducteurs et contrôleurs

La grève concerne principalement les conducteurs et contrôleurs. Seul 15% du trafic sera assuré. Conséquence de ce mouvement social, les usagers vont devoir être patient ou se réorganiser. Voici le détail des perturbations :

Fonctionnement très perturbé sur les lignes A, B, C, D

sur les lignes Fonctionnement interrompu sur les lignes régulières 2, 3, 4 et 1s

sur les lignes régulières Fonctionnement interrompu des services de Transport à la Demande (secteurs de 50 à 57)

des services de Transport à la Demande Fonctionnement normal des lignes régulières 1, 3s, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Les correspondances avec les lignes Chrono ne pourront être assurées.

des lignes régulières Les correspondances avec les lignes Chrono ne pourront être assurées. Fonctionnement normal des lignes de transport scolaires de 100 à 1300

des lignes de transport scolaires de Fonctionnement normal du service Synchro ACCESS'

