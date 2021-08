Le Trail des Forts revient à Besançon avec 35 % de concurrents en moins

Le Trail des Forts aura bien lieu ce week-end mais en comité plus réduit. Pour l'instant, 3 500 personnes se sont inscrites pour une des courses. En temps normal, elles sont 2 000 de plus. Une baisse de participation que Jean-Marie Baverel, co-organisateur, explique par la confirmation tardive de la tenue de l'événement. "C'est des engagements financiers pour les concurrents et une vraie organisation pour ceux qui viennent de loin, explique-t-il. Ils n'étaient pas certains que la course aurait lieu et donc il y a eu une perte de motivation".

Le Trail des Forts attire des coureurs de partout en France. "Cette année encore, quasiment tous les départements sont représentés", se réjouit-il

Le 57 km dimanche matin

Ce week-end, il y aura sept courses, dont une pour les enfants. L'épreuve reine, le 57 km, se tiendra dimanche matin à 7h30. Les participants traverseront les dix forts du Grand Besançon ainsi que la Citadelle. La ligne de départ/arrivée se situe à la Rodia. La zone sera délimitée par des barrières et les bénévoles contrôleront le pass sanitaire de chaque concurrent.

Malgré la baisse du nombres d'inscrits, Jean-Marie Baverel reste très optimiste : "On a déjà 3 500 coureurs, c'est pas une paille vu la période. On va s'en satisfaire. La température sera idéale pour courir. La course va avoir lieu avec une météo idéale et un parcours superbe. _Les coureurs seront à leur aise et vont bien apprécier._"

Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu'à 1 heure avant le départ de chaque épreuve. Il n'est pas possible de s'inscrire sur place.