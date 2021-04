Le trail du Ventoux propose d'être une course test pour les épreuves amateurs

Le trail du Ventoux propose à la préfecture de Vaucluse d'être une course test.

La course à pied rassemble depuis 2004 prés d'un millier de coureurs en février.

En raison de la crise sanitaire, une partie des courses a été transformée en course connectée cet hiver.

Les épreuves de 46 et 72 km ont été reportées au 6 juin. Les organisateurs proposent un protocole test pour limiter les regroupements de coureurs et la contagion.

Le trail du Ventoux veut ainsi aider la préfecture et les organisateurs d'évènements sportifs.

Serge Jaulin a construit un protocole qui impose aux coureurs le port du masque au départ et à l'arrivée. Il suggère aussi des test PCR 72 heures avant le départ.

Eviter au maximum les regroupements de coureurs

L'organisateur du trail du Ventoux propose "d'éviter au maximum tout regroupement. Le regroupement le plus important sur les courses à pied, c'est souvent la remise des dossards" la veille de la course avec parfois un repas et des animations". Serge Jaulin suggère de supprimer la remise de dossards aux coureurs : "on ne remet plus de dossards. On les envoie par courrier à l'adresse des coureurs".

Lors de la course, Serge Jaulin préconise de ne garder "qu'un seul ravitaillement avec seulement six coureurs autorisés en même temps ; ils ne peuvent pas se servir ni toucher aux produits. Ils sont servis par des membres de l'organisation avec des gants et des masques".

Toujours pour éviter la contagion, Serge Jaulin prévoit "une course avec départ et arrivée à huis clos, sans spectateurs, avec port du masque obligatoire à l'arrivé et au départ". L'organisateur propose même dans son protocole que les coureurs présentent un test PCR de moins de 72 heures avant de s'élancer

Protocole test utile pour les autres courses

L'organisateur du trail du Ventoux s'inspire "des mesures strictes appliquées et acceptées dans le sport professionnel. Le sport amateur peut les appliquer également. Nous n'avons pas de réponse du préfet pour l'instant. Mais nous n'irons pas à l'affrontement. Nous faisons des propositions raisonnables qui peuvent être utiles au service de la préfecture mais aussi à d'autres organisateurs de courses à pied ou rassemblements sportifs".

Serge Jaulin prévient que s'il n'obtient pas l'autorisation d'organiser le trail du Ventoux le 6 juin, "la course ne sera pas reportée une nouvelle fois mais annulée en attendant l'édition 2022".