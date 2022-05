Le train d'Artouste reprend du service dès le 26 mai

C'est le retour, comme tous les ans, du train d'Artouste ! On connait la date de reprise du train touristique le plus haut d'Europe pour la saison estivale 2022, ce sera dès le jeudi 26 mai prochain annonce l'Office de Tourisme Vallée d'Ossau. Le train fête cette année ses 90 ans d'exploitation, l'occasion d'une exposition spéciale à la médiathèque de Laruns, et de nombreuses animations tout au long de l'été. Outre le train et les télécabines, les autres activités de la station d'Artouste reprennent aussi du service le 26 mai prochain, notamment le Bike Park et le Mountain Kart. Nouveauté cette année, la possibilité de louer des paddles ou des pédalos sur le lac de Fabrèges mais aussi des trottinettes électriques pour découvrir les alentours, autour d'une base nautique qui sera inaugurée le 25 juin prochain.