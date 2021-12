Le traîneau du Père Noël volé à Saint-Pair, près de Caen

L'écœurement à Saint-Pair, près de Troarn dans le Calvados. Les guirlandes lumineuses, le traîneau du Père Noël et la maison des lutins ont été dérobés dans la nuit de samedi à dimanche dans ce village de 247 habitants.

Le vol d'une partie des décorations de Noël à Saint-Pair près de Troarn dans le Calvados gâche les fêtes de fin d'année. Dans la nuit de samedi à dimanche, des malfrats ont mis la main sur le traîneau du Père Noël, la maison des lutins et toutes les guirlandes lumineuses achetés par la commune.

La commune de ST Pair avait acheté pour près de 500 euros de guirlandes lumineuses. Tout a été volé. © Radio France - Elodie Touchais

L'achat des guirlandes lumineuses, premier investissement de la commune depuis huit ans

Dans ce village de 247 habitants, les fêtes de Noël sont sacrées ! Faute de budget suffisant et de pouvoir acheter des décorations, la maire Patricia Lecomte et des membres de son équipe réalisent eux-mêmes les lutins, les rennes ou les sapins éparpillés dans toute la commune pour assurer la magie de Noël. Des décorations dont la construction débute dès le 1er novembre et réalisées avec des palettes de bois.

Le village igloo ferme les décorations, à la sortie du village de Saint-Pair © Radio France - Elodie Touchais

Ecœurée, je trouve ça dommage et petit "

Ce vol plombe le moral de la maire et de son équipe investis depuis la création des décors. Et puis il y a surtout ces guirlandes lumineuses, un extra que la mairie s'est autorisé pour faire briller le village. "C'est l'esprit de Noël" mais cela a un coût : près de 500 euros. Et sur le budget d'une petite commune, "cela pèse" rappelle Patricia Lecomte, la maire de Saint-Pair. A ses côtés, la première adjointe, Martine Julien fulmine : " je suis écœurée, je trouve ça petit". Surtout que l'on "fait tout cela pour les enfants".

Une main courante déposée en gendarmerie

L'an passé, ce sont des sapins qui s'étaient volatilisés. Mais cette fois, c'est le vol de trop pour la maire qui a donc déposé une main courante en gendarmerie. Elle a réussi à convaincreson mari à ne pas laisser le Père Noël sans traîneau. Un nouveau devrait être réalisé d'ici peu. Cette fois-ci, il sera enchaîné.