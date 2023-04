Le tram à l'aéroport donne "une très grande lisibilité", pour l'élu chargé des transports à Bordeaux Métropole

L'inauguration de l'extension du tram A vers l'aéroport de Bordeaux-Mérignac était "très attendue", reconnaît ce vendredi sur France Bleu Gironde Gérard Chausset, le président de la commission transport à Bordeaux métropole. Elle correspondait à "un besoin, une nécessité", poursuit-il. Le tram A inaugure ce samedi 29 avril à midi une extension avec cinq nouvelles stations sur un tronçon de cinq kilomètres entre le carrefour des Quatre Chemins à Mérignac et l’aéroport.

Le chantier a été "assez difficile", confie Gérard Chausset, et sera achevé avec un an de retard. L'élu mérignacais évoque des difficultés pour gérer les flux de circulation "avec trois grands carrefours", mais aussi le Covid, et la guerre en Ukraine qui a provoqué "une pénurie sur certains matériaux et une augmentation des coûts". Il évoque aussi des problèmes de foncier, "avec parfois quelques propriétaires très coriaces".

Outre le tarmac de l'aéroport, l'extension permet de desservir toute la zone aéroportuaire, bassin d'emploi important de "45 000 emplois, 50 000 d'ici 2030, avec des besoins très forts", explique Gérard Chausset. Il rappelle aussi le passage de l'extension par Mérignac Soleil, "zone commerciale très, très importante, qui est aussi en mutation avec de l'habitat".

L'extension du tram A va s'accompagner à partir du 4 septembre d'un nouveau réseau de bus, d'une "très grande lisibilité", juge Gérard Chausset. Le monsieur transports de la métropole prend pour exemple une nouvelle ligne, "qui partira de Cantinolle à Eysines et ira jusqu'à Pessac-Bersol et Gradignan. Ça veut dire que quelqu'un du Médoc, par exemple, dans cette nouvelle formule, pourra laisser sa voiture à Cantinolle pour prendre l'avion".

