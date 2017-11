Le Tram expliqué aux enfants à Annemasse

Dans deux ans, le Tram reliera le centre-ville d'Annemasse et Genève, en Suisse, en 25 minutes. Mais en attendant, dans les rues, c'est le chantier avec tous les dangers liés aux travaux et à une circulation encore plus dense que d'ordinaire.

Les travaux de construction des 3,3 km du Tram côté français ont débuté au début de cette année 2017 pour s'achever, si tout va bien, en novembre 2019. Dans deux ans, les habitants du bassin lémanique pourront relier les centre-villes d'Annemasse, en Haute-Savoie, et Genève, en Suisse, en 25 minutes, à raison d'un train toutes les 8 minutes, en passant Gaillard et Ambilly.

Le tracé de ce futur transport en commun passe à proximité de plusieurs écoles de Gaillard (Chatelet), Ambilly (La Paix, La Fraternité) et Annemasse (Saint-Exupéry). Avec tous les travaux et dangers qui y existent actuellement, d'où le travail pédagogique et préventif que mène l'agglo d'Annemasse auprès des écoliers de ces établissements.

Visite de chantier et kit de sécurité "en bandoulière"

"Je n'ai jamais pris le train, j'ai hâte de monter dans le Tram". Walli, élève de de l'école Saint-Exupéry Copier

Les enfants sont presque incollables sur les dangers du chantier et les futures vertus environnementales du Tram. Objectif pour les élus de l'Agglo : apprendre aux jeunes les bons réflexes de sécurité, et à travers eux, sensibiliser les adultes.