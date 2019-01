Le tramway améliore les quartiers qu'il traverse à Avignon

Avignon, France

Le tramway d'Avignon devrait entrer en service l'été prochain. Les premiers essais doivent débuter ce lundi sur la rocade. La voie est électrifiée entre Saint-Chamand et les Olivades. La pelouse entre les voies a reverdi les quartiers de la Rocade ou de Saint-Ruf. Les habitants apprécient de voir changer leur quartier. Les agents immobiliers constatent que les investisseurs s’intéressent aux quartiers du tramway. Les prix devraient grimper.

Le tramway verdit la rocade d'Avignon

Après deux ans de poussières et de travaux parfois bruyants, les habitants de la rocade apprécient les changements dans leur quartier. Amina explique que le tramway "améliore" le quartier des Grands Cyprés. Elle ajoute : "On revit. Avant on se sentait isolé comme à la campagne. Là c'est vert et propre". Abdelhamid habite à quelques dizaines de mètres d'une station du futur tramway. Il confie son "plaisir de voir les travaux du tramway. Mon fils attend de monter sur le tramway. Ça va calmer la circulation dans le quartier avec des espaces verts". Nathalie constate que le chantier "automatiquement, ça change l'image du quartier: c'est plus joli".

Les prix de l'immobilier vont grimper autour du tramway

Dans son agence immobilière du quartier Saint-Ruf, l'agent immobilier Etienne Beaucourt verra passer le tramway devant sa vitrine. Il estime que l'arrivée du tramway "a déjà un impact très positif. L’environnement est sympa. Les trottoirs sont plus larges. Les prix vont probablement monter comme dans toutes les villes où le tramway a été installé. On a des investisseurs d'autres villes qui ont des projets pour investir dans des maisons individuelles ou des locaux professionnels. Des clients nous demandent où est le tramway" lorsqu'ils cherchent une maison à acheter dans le quartier.

La rocade a verdi grace au tramway d'Avignon © Radio France - Philippe Paupert