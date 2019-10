PHOTOS - le "tramway du bonheur" inauguré par Mireille Mathieu à Avignon

Avignon, France

Les habitants du Grand Avignon ont vécu ce samedi une journée historique : le retour du tramway au cœur d'Avignon. La ligne 1 de 5,2 kilomètres et 10 stations -entre les quartiers Saint-Chamand et Saint Roch- a été inauguré officiellement en présence de centaines d'invités, de curieux et d'une marraine illustre : Mireille Mathieu. Le portrait de la chanteuse orne désormais l'une des 14 rames du tramway. Les autres personnalités choisies sont : Daniel Auteuil, Jeanne de Flandreysy, Henri Bosco, Jean Vilar, Gérard Philipe, Elsa Triolet, Camille Claudel, Maria Casarès, Pierre Boulle, René Girard, Agricol Perdiguier, Nicolas Mignard et Olivier Messian. La star toujours très populaire s'est dite "fière et honorée" du choix fait par le Grand Avignon.

C'est le tramway du bonheur" : Mireille Mathieu

Après trois années de travaux, 135 millions d'euros d'investissement et de nombreux rebondissements politiques... le tramway du Grand Avignon est devenu une réalité ; complétée par un réseau de bus en voies dédiées. Des centaines de personnes ont participé à cette journée festive, sans pluie, ni ministres pourtant annoncés il y a encore quelques semaines. L'absence de Marie-Josée Roig l'ex présidente du Grand Avignon à l'origine du projet en 2011 a également été remarquée... Rebaptisé "le tram du bonheur" par sa marraine Mireille Mathieu, le tramway du Grand Avignon a désormais l'impérieux devoir de trouver son public et de se développer pour devenir réellement, un tramway d'agglomération.

Une petite plaque... et le tramway est inauguré © Radio France - Daniel Morin

Premier voyage pour Mireille Mathieu et Renaud Muselier président de la Région © Radio France - Daniel Morin

Les officiels prennent la pause à leur arrivée à Saint Roch © Radio France - Daniel Morin

Une nouvelle approche des remparts d'Avignon © Radio France - Daniel Morin

Des riverains et des commerçants sur le trottoir pour voir passer le tramway © Radio France - Daniel Morin

Une foule impressionnante venue accueillir Mireille à sa sortie de la rame © Radio France - Daniel Morin