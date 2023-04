Le tramway touristique de la vallée de la Deûle ne circulera pas cette année à cause de vols de câbles

A cause d'un énième saccage, la ligne historique de tramways du XXe siècle restera à l'arrêt toute la saison 2023.

Il n'aura tenu qu'un jour. Pour la 22e fois en treize ans, le tramway qui circule le long de la vallée de la Deûle , de Marquette-lez-Lille à Wambrechie a été vandalisé. Jusque là, l'association AMITRAM , grâce à laquelle circulent ces tramways du 20e siècle, s'est toujours relevée, mais cette fois-ci, il lui faudra plus de temps pour réparer les dégâts.

60.000 euros de dommages

Depuis plus d'un mois que l'équipe de l'association s'affairaient pour le redémarrage de la saison. Chacun s'en faisait une joie, mais "c'est terminé", souffle le président de l'AMITRAM Christophe Meurisse "pour l'instant je ne vois pas comment on va pouvoir faire." C'est le cœur lourd, qu'il a dû annoncer lundi 2 avril dernier, la suspension de la ligne du tramway touristique sur la page internet du site.

Les consoles et haubans ont été sectionnés et tordus sur 1300 mètres. © Radio France - Salomé Pineda

La première semaine d'avril, des consoles et haubans ont été sectionnés, tordus, pour voler 1300 mètres de câbles. Ils sont indispensables à cette ligne aérienne qui permet de faire avancer le petit train sur les rails. L'association a commencé à faire les comptes : il y en a pour 60.000 euros de dégâts, sans compter la perte d'exploitation de la saison. Une somme bien trop importante pour cette association composée uniquement de bénévoles amoureux de leur patrimoine. "Ce n'est pas une saison qui nous apporte 60 000 euros...Pour cette somme, il faudrait des années."

Les villes comptent porter plainte

L'AMITRAM, a porté plainte et sera soutenu par les villes au bout de la ligne. Les maires respectifs de Marquette-lez-Lille et Wambrechie. ont annoncé qu'ils essayeront d'apporter un aide financière à l'Amitram. Son montant sera décidé lors d'une réunion cette semaine entre les deux villes et l'association. "C'est pas écrit, c'est pas gagné, mais ça fait partie des priorités qu'on se fixe à la hauteur qu'on pourra trouver pour 2023."

Chaque année, 4 000 touristes montent à bord de l'une des trois motrices d'époque. Les Maires de Marquette-lez-lille et Wambrechies ont déjà subi sur leur des vandalismes sur leur éclairage public porteront aussi plainte.