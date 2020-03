Le transporteur Europ Voyages 23 plombé par le virus

Europ Voyages 23 est le plus gros transporteur de la Creuse, en milieu scolaire. Les quelque 260 conducteurs se répartissent entre les lignes classiques, départementales et régionales, et les lignes scolaires qui représentent près de 230 circuits.

La fermeture des écoles pour endiguer l'avancée du coronavirus signe l'arrêt total de l'activité principale de la société basée à Guéret.

"Pratiquement tous nos chauffeurs sont des Conducteurs en Période Scolaire (CPS), explique Mireille Lafrançaise, la patronne d'Europ Voyages 23, ce sont surtout des retraités. Leur activité est uniquement basée sur le milieu scolaire, ils ont des missions matin et soir, ça représente environ 50 heures par mois, pour un salaire net de 300 euros."

Un recours massif au chômage partiel

Pour la société, le coup de massue est intervenu jeudi dernier, quand Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des écoles. "On n'avait pas anticipé, quelques heures auparavant le ministre de l’éducation nationale avait assuré que dans les zones qui n’étaient pas des clusters (zones où le virus a prospéré), il n'y aurait pas de fermetures d’écoles."

Dès le lendemain matin, les instances représentatives sont réunies, il faut arrêter toute l’activité scolaire et ouvrir des dossiers de chômage partiel pour tous les conducteurs. (Lundi 16 mars, 87% des chauffeurs de l'entreprise étaient en chômage partiel)

"Sur le plan humain c’est très compliqué. On ne sait pas si nos CPS seront indemnisés à 100%, ou seulement à 70-80% ? Aujourd’hui je n’ai pas la réponse, je suis à l’écoute du gouvernement."

Mireille Lafrançaise ne souhaite pas communiquer le chiffre d’affaires de sa société, chapeautée par une holding, laquelle couvre six autres sociétés de transports. "Depuis lundi, notre activité est entre 10 à 20% par rapport à la normale. La Région a maintenu les lignes départementales et régionales, mais en mode dégradé, comme une activité de vacances scolaires."

"Nos conducteurs seront-ils en état de reprendre ?"

Actuellement, les bureaux de la société sont fermés. Le personnel administratif s'est mis au télétravail. "On n’a pas de gel, on n'a pas non plus de bombes désinfectantes pour nos bus, on est face à une pénurie totale. Pour les lignes départementales et régionales, on fait monter les personnes par la porte centrale du bus, les voyageurs n’ont plus de contact direct avec le chauffeur, et on neutralise les deux banquettes derrière le chauffeur."

D'après la patronne d'Europ Voyages 23, toutes les entreprises de transports sont dans la difficulté "Si ça dure, ce sera très difficile pour nous tous. Tant que l’activité scolaire ne reprendra pas, tant qu’il n’y aura pas de rentrée d’argent, nous aurons énormément de difficultés. Et si l’activité reprend dans quelques mois, ma plus grosse crainte concerne nos conducteurs âgés. Seront en état de reprendre ?"