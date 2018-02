Le travail dans les vignes a lieu toute l'année, y compris pendant l'hiver et les périodes de froid. Avec la taille des vignes comme principale activité.

Marne, France

"Contrairement aux idées reçues, dans les vignes, il y a du travail du 1er janvier au 31 décembre." Pour Jacky Charpentier, vigneron depuis plus de 50 ans à Villers-sous-Châtillon, les vignerons doivent gérer de nombreuses activités pendant l'hiver. L'entretien des engins, l'étiquetage des bouteilles, le dégorgement, le liage mais aussi... la taille des vignes. "La taille, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, dès que les feuilles sont tombées début novembre on commence.", explique-t-il.

Mais quand les températures baissent en dessous de 5 degrés, mieux vaut ne pas tailler, les vignes sont plus fragiles et les coupures peuvent être mauvaises. Alors il faut privilégier d'autres tâches. "Il y a tous les tracteurs à entretenir, c'est une période excellente pour se mettre à l'abri et entretenir le matériel, pour qu'il soit en bonne forme, bien réparée pour pouvoir démarrer la campagne."

La neige, une protection importante pour les vignes

Pour Pierre Trichet, vigneron à Trois-Puits, l'arrivée de la neige est un soulagement: "C'est mieux que d'avoir, comme on a connu ces dernières semaines, de la pluie et des températures clémentes voire chaudes à 10 ou 12 degrés." L'avantage : le froid signifie à la vigne qu'il n'est pas encore temps de bourgeonner. Cela évite ainsi que les bourgeons soient tués par les gelées printanières.

Le froid est dangereux seulement à partir de -15 degrés pour les vignes. © Radio France - Raphaël Cann

Le froid préserve aussi la vigne des insectes nuisibles. "Les petits papillons sont aujourd'hui en forme de cocons. Avec des froids pareils, on peut penser qu'il y a une grosse partie de ces cocons qui ne passeront pas l'hiver."

Des températures trop basses peuvent aussi être dangereuses pour les vignes. En dessous de -15 degrés, leurs souches peuvent exploser. Pierre Trichet garde un souvenir douloureux de l'hiver 1985. Alors qu'il récolte d'habitude 9 à 10 tonnes de raisins, il n'en a récolté cette année là que 169 kg. La température était descendu à -25 degrés.