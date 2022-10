Le Trépaïs fête ses 20 ans en Limousin, mais reste dans l'ombre du gâteau creusois

Né en 2002 pour valoriser les trois départements du Limousin, le Trépaïs n'est pas aussi populaire que le Creusois. Ce gâteau qui mêle châtaigne, noisettes et chocolat est plutôt réservé aux fêtes et à Noël.

Le plus limousin des gâteaux fête son vingtième anniversaire. Le "Trépaïs" a été créé, comme son nom l'indique, pour valoriser les trois "pays" du Limousin : Creuse, Corrèze et Haute-Vienne. Ce gâteau triangulaire à la châtaigne, aux noisettes et au chocolat est-il devenu la star de nos pâtisseries ? Pas vraiment. Il faut dire qu'il a un concurrent de taille : l'indétrônable gâteau creusois.

Un gâteau de fête

Une production bien moins importante que le Creusois

En Creuse, moins d'une dizaine de pâtissiers proposent du "Trépaïs", et plusieurs ne le fabriquent que sur commande, sauf à Noël. C'est le cas par exemple de la boulangerie-pâtisserie La Bouch’et de Pain à Gouzon. "Sur un mois, je vends facilement plus d'une centaine de Creusois, mais si je vends trois Trépaïs c'est déjà pas mal", témoigne Cédric Bouchet, le pâtissier. "Pour moi c'est plus un gâteau festif."

Du côté des Creusois, les avis sont partagés : certains le commandent chaque année pour leur anniversaire, d'autres le boudent, parce qu'ils le considèrent "trop riche, un peu écœurant". "C'est bon mais je n'en fait pas de folie parce que c'est lourd'", sourit une habitante. "Je le consomme pour les fêtes, c'est un gâteau de partage, avec du croustillant et du fondant", salive un autre. Une troisième tranche : "Je n'ai jamais goûté, je préfère rester sur le Creusois !"

Dans la boulangerie-pâtisserie La Bouch’et de Pain à Gouzon, le "Trépaïs" ne se vend que sur commande, sauf à Noël. © Radio France - François Ventéjou

Une association d'une cinquantaine de pâtissiers s'est créée pour protéger et valoriser le Trépaïs. La marque a été déposée, et les artisans qui le fabriquent ont un cahier des charges à respecter.