Bourgogne Franche-Comté, France

Se connecter à internet avec une bonne qualité de réception est encore mission impossible dans des zones rurales, où le réseau ADSL ne délivre qu’un faible débit. Des solutions alternatives existent, comme WiMAX, solution radio vieillissante, ou le satellite, dont le délai de transmission malheureusement ne permet pas une bonne réactivité.

Les départements déploient la fibre optique, avec à la clé le très haut débit tant convoité. Mais en attendant, la région Bourgogne-Franche-Comté mise sur le Très Haut Débit Radio, sur des fréquences hertziennes attribuées par l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes). Sébastien Soriano, président de l'ARCEP, s'est déplacé à Rouvray en Côte-d'Or vendredi à l'occasion du lancement national du THD Radio pour la desserte des territoires ruraux : "ce n'est pas la technologie du pauvre. Elle est vendue en plus par les opérateurs sans limite de capacité, ou alors avec une limite de plusieurs gigabits de données. C'est une offre très généreuse qui vous permet de regarder de la VOD, de la vidéo avec une grande qualité".

Une solution transitoire

Patrick Molinoz est vice-président de la région, en charge du développement du numérique : « le projet de la région, c’est de pouvoir proposer dans les territoires très ruraux, où la fibre ne va pas arriver tout de suite, une solution très haut débit, transitoire, hertzienne, qui peut répondre tout de suite à des besoins ».

Le Très Haut Débit Radio offre un débit de 30 mégabits. Pour accéder à cette technologie, il faut que la commune se trouve dans la zone de couverture d'un émetteur, dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres. Une petite antenne spéciale est nécessaire pour capter le signal, mais son installation est prise en charge par la région. Il faut payer un abonnement, comme pour n'importe quelle box, à l'un des trois opérateurs habilités, Ozone, Alsatis ou Nordnet. Il en coûte d'une trentaine à une quarantaine d'euros selon les options choisies.

Tout l'équipement nécessaire : la box, et à droite la petite antenne carrée, installée aux frais de la région. © Radio France - Jacky Page

30 mégabits, ça change la vie

Bruno Job a été l'un des premiers abonnés à Palleau en Saône-et-Loire. Passer de 4 à 30 mégabits, ça change la vie : « on a un service étonnamment réactif, surtout quand on a eu l’habitude d’être en région rurale desservie par les corbeaux, avec des tout petits débits très variables. Là, on a toutes les possibilités d’utilisation d’internet sans aucun frein. Je suis même fier de fanfaronner auprès de mes amis dijonnais en leur disant que j’ai plus de débit chez moi à la campagne, qu’eux dans leur quartier à Dijon ! ».

Baptisé RCube THD, le réseau régional de très haut débit radio est pour le moment déployé dans des communes de l'Yonne, de la Côte-d'Or, et de la Saône-et-Loire. Le Jura est en phase de réflexion pour remplacer par la THD Radio les zones rurales actuellement desservies par WiMAX. Au deuxième trimestre 2017, les deux tiers des locaux de Bourgogne-Franche-Comté étaient inéligibles au très haut débit. Les efforts conjugués de la région et des départements devraient faire en sorte que fin 2020, 78% des foyers et 83% des entreprises en soient pourvus.