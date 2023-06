Le très riche programme de la fête de la musique dans la Somme

Sortez les guitares, les batteries et les amplis ! C'est la 41e fête de la musique en ce 21 juin 2023, jour du début de l'été. Et comme chaque année, depuis 1982, des milliers de groupes vont se produire dans les rues des petites et grandes communes de France jusqu'au bout de la nuit.

La Somme n'est pas en reste avec des dizaines de concerts gratuits au programme. Le centre-ville d'Amiens sera cerné par les musiciens avec des scènes installées un peu partout, de la place Gambetta à celle du Don en passant par l'esplanade de la Tour Perret ou encore, la place René Goblet. Les concerts peuvent se tenir jusqu'à 5 heures du matin (en intérieur à partir de 2 heures).

Des dizaines de concerts dans tout le département.

Dans tout le département, d'Abbeville à Cayeux sur Mer, Rue, Saint Valery sur Somme en passant par Corbie, Ailly sur Noye ou Albert, de très nombreuses communes et des bars organisent des concerts et laissent des bouts de trottoirs ou des terrasses.