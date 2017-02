Le Trésor public va créer 50 emplois au Mans en ouvrant un centre d’appel national

Le Mans a été choisi pour accueillir l'un des centres de contact des finances publiques. Cette plateforme a pour objectif de centraliser tous les appels des usagers français qui souhaitent obtenir des réponses sur leur feuille d'imposition. Un site qui permet la création de cinquante emplois.

Si vous appelez les impôts pour une question ou un problème, il y a de grandes chances qu'un fonctionnaire manceau soit au bout du fil. Dès l'automne prochain, un centre de contact doit être installé au Mans. Le premier objectif de cette nouvelle plateforme est d'apporter des informations concernant le prélèvement à la source. La mesure entrera en vigueur dès le mois de janvier 2018 et risque de déstabiliser un grand nombre de Français. Le but est de rendre les fonctionnaires disponibles plus longtemps pour les usagers et ainsi éviter les files d'attente dans les centres des finances. Cinquante postes seront créés pour l'occasion. Des employés joignables avec un numéro unique, valable pour toute la France.

Des plages horaires d'ouverture plus importantes

La plateforme sera ouverte deux à trois heures de plus par jour par rapport à un guichet classique. Il sera même possible d'envoyer un mail ou de passer un coup de téléphone jusqu'à 22 heures en période de pointe. Ce qui correspond souvent au moment où vous recevez votre déclaration d’impôts. Les compétences de cette nouvelle plateforme seront en revanche restreintes. L' objectif étant de répondre aux plus grands nombres de demande. Les cinquante nouveaux employés vous guideront pour effectuer un changement d'adresse ou de coordonnées bancaires par exemple. Ils pourront aussi vous aiguiller en cas d'erreur sur la déclaration. Pour tous les dossiers plus compliqués, le mieux reste encore de prendre rendez-vous dans votre centre des finances. Des fonctionnaires qui n'oublieront pas non plus de vous rappeler que vous pouvez déclarer vos impôts via internet. Une télédéclaration devenue obligatoire en 2017 pour les foyers dont le revenu fiscal est supérieur à 28 000 euros.