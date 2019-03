Le tri des déchets, dans l’Yonne, en trois points

Le 18 mars, c’est la journée mondiale du recyclage. L’occasion de faire une petite révision sur les bonnes habitudes de tri : que faut-il trier ? Quelles sont les erreurs les plus fréquentes ? A quoi ça sert ? On vous dit tout.

Le tri est devenu une habitude pour plus de 2 Français sur 3. Ça permet de réduire les déchets, d’économiser des ressources naturelles et de créer des emplois. "L’Yonne est un département qui fait partie des bons trieurs", assure Christophe Neumann, directeur régional en Bourgogne Franche Comté de la société Citéo, anciennement connue sous le nom d’éco-emballage : l'entreprise chargée d'organiser le tri en France. "En terme de performance de tri, l’Yonne est 20% au-dessus de la moyenne. C’est le quatrième meilleur département de Bourgogne Franche Comté", ajoute Christophe Neumann.

1 - L’épineuse question des emballages en plastique

Il y a des fondamentaux qui sont désormais bien intégrés. On recycle le bois et le verre (qu’on dépose souvent dans des conteneurs spécifiques). On recycle aussi le papier, le carton et les emballages.

Là où ça devient plus complexe parfois, c’est pour le tri des emballages en plastique. Les consignes ont évolué ces dernières années et elles ne sont pas les mêmes dans l’ensemble du territoire.

Dans l’Yonne, 76% de la population a désormais une « consigne simplifiée », c’est-à-dire que tous les emballages en plastique se trient : les bouteilles, les flacons, les pots de yaourt, les tubes de dentifrice, et même les films plastiques qui entourent les aliments ou les packs d'eau.

Il reste 24% des habitants, qui sont encore concernés par les anciennes consignes et qui ne doivent donc pas placer les pots de yaourt et les films plastiques dans les poubelles jaunes. Cela concerne essentiellement les habitants de l’extrême nord du département, dont les déchets recyclables ne transitent pas par le centre de tri d’Ormoy.

En cas de doute, il existe un outil très pratique : le guide du tri. A utiliser aussi quand on est en vacances, par exemple !

Quoi qu’il en soit, cette période de « flottement » ne va pas durer éternellement. "D’ici 2022, tous les habitants de France pourront bénéficier des consignes de tri élargies pour les plastiques", explique Christophe Neumann, de la société Citéo.

2 – Les erreurs de tri et autres maladresses qu’on peut facilement éviter

L’une des erreurs les plus fréquentes en matière de tri, c’est de placer les emballages dans des sacs, alors qu’il faut les jeter en vrac dans les conteneurs ou dans les bacs jaunes individuels. Les mettre dans des sacs engendre un travail supplémentaire dans les centres de tri. Dans certains cas, les emballages risquent même de ne pas être recyclés.

Dans le même esprit, il faut éviter d'imbriquer les emballages les uns dans les autres, ne mettez pas la bouteille de lait dans le paquet de céréales par exemple. Là encore, les déchets risquent de ne pas être recyclés.

Il y a aussi les gens qui « oublient » de vider les bouteilles ou les flacons, ceux qui laissent traîner une part de pizza dans le carton... Cela implique aussi des coûts de transports supplémentaires pour ces déchets « mal aiguillés » et engendre donc un surcoût pour les collectivités et donc les contribuables.

Les consignes de tri élargies - - Eco Emballages / Communauté de l'auxerrois

3 – La nouvelle vie des objets recyclés

On entend régulièrement des gens qui affirment que « tout finit dans la même poubelle ». C’est faux. Les circuits de recyclages sont une réalité, et créent d’ailleurs des emplois.

L'acier des boites de conserve sert à fabriquer des casseroles ou des clés. L'aluminium des canettes sert à faire des fers à repasser ou des pièces de voitures. Les briques de lait donnent des enveloppes ou du papier cadeau. Les bouteilles en plastique des pulls en laine polaire, les flacons de shampoing en bacs à fleur.

Mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Selon une étude publiée l'an dernier par 60 millions de consommateurs, dans les produits en plastique que l'on trouve aujourd'hui dans le commerce, il y a seulement 6% de matières recyclées. Il y a donc encore du boulot.