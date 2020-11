Le tri sélectif toujours compliqué dans l'agglomération du Cotentin

Le tri sélectif n'est toujours pas plébiscité dans l'agglomération du Cotentin. Cette dernière va profiter de la semaine européenne de réduction des déchets (du 21 au 29 novembre) pour rappeler les bons gestes. Au début du mois de février, elle avait effectué une analyse de plusieurs échantillons pour se faire une idée de l'état du tri sélectif dans le secteur. Conclusion : seulement 35% des déchets jetés dans les ordures ménagères y ont leur place.

L'état de nos poubelles dans le Cotentin. - Communauté d'agglomération du Cotentin

Dans le reste, on retrouve notamment 28% de déchets compostables. L'agglomération rappelle alors que des composteurs de 400 à 600 litres sont à réserver en ligne pour 20 à 35 euros. 23% de ce que l'on retrouve dans les ordures ménagères aurait dû rejoindre les sacs jaunes. Il s'agit là de papier, de briques, de canettes en aluminium ou les boîtes de conserve. Par ailleurs, 10% des déchets sont classés "évitables", en majorité issus du gaspillage alimentaire.

Sensibilisation en ligne

"Ces résultats montrent qu’il est important de continuer à sensibiliser et informer les usagers et professionnels sur l’importance de bien trier ses déchets, les règles de tri, le circuit des déchets et leurs modes de traitement ou valorisation", explique Edouard Mabire, vice-président de l'agglomération en charge de la collecte et de la valorisation des déchets. Cette semaine sera donc l'occasion de rappeler tous ces bons gestes... en ligne, Covid oblige. Rendez-vous notamment sur la page Facebook "Réduire ses déchets dans le Cotentin".