La justice suspend l'arrêté du maire de Camaret autorisant la réouverture des commerces

Le tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de l'arrêté municipal du maire de Camaret-sur Aygues autorisant l'ouverture des commerces non-alimentaires dans sa commune. L'arrêté, pris le 2 novembre dernier, avait été aussitôt attaqué par le préfet de Vaucluse. En question d'abord, la légalité du texte par rapport aux mesures décidées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le préfet argumentait en soutenant que la décision du maire "est source de confusions en encourageant des comportement pénalement réprimés et en favorisant des comportements préjudiciables à l'amélioration de la situation sanitaire."

"C'est un déni de justice." - Philippe de Beauregard, maire de Camaret-sur-Aygues

De son côté, le maire de Camaret-sur-Aygues avait estimé être dans son bon droit en autorisant la réouverture de ses commerces. Philippe de Beauregard jugeait la décision "disproportionnée" et portant "atteinte à la liberté du commerce et à celle d'entreprendre." La balance du tribunal administratif de Nîmes a penché du côté du préfet de Vaucluse : l'arrêté municipal du 2 novembre est suspendu. Philippe de Beauregard parle d'un "déni de justice" et il n'exclut pas de déposer un recours.

Les derniers chiffres de la pandémie en Vaucluse (au 12 novembre) : 261 morts dont 35 en Ehpad depuis le début de la crise, 347 personnes hospitalisées pour Covid-19 dont 36 en réanimation.

le maire de Camaret-sur-Aygues et son avocat au Tribunal administratif - .