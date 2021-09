Le tribunal administratif de Strasbourg confirme la suspension de deux soignants non vaccinés

C'était une décision très attendue : le tribunal administratif de Strasbourg a confirmé ce lundi la suspension de deux soignants non vaccinés de l'hôpital de Munster dans le Haut-Rhin

Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce lundi les demandes de deux soignants non vaccinés de l'hôpital de Munster, dans le Haut-Rhin.

Ce couple contestait en justice sa suspension, suite à sa décision de ne pas se faire vacciner. Ces agents de l'hôpital de Loewel ne peuvent plus exercer depuis le 15 septembre, et l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour leur profession.

Ils avaient donc saisi le 20 septembre dernier la justice administrative en référé. Ils dénoncent une décision qui les prive de leur salaire, de leurs ressources, alors qu'ils ont notamment un crédit immobilier à rembourser. Selon eux l'obligation vaccinale serait par ailleurs une atteinte à leur vie privée, et une atteinte à leurs libertés fondamentales et au droit de disposer de leur corps.

Mais la justice n'a pas retenu ces arguments. Dans sa décision, le TA de Strasbourg estime "qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est, en l’état de l’instruction, de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées".

Ne pas s'arrêter là

Dans le détail, le tribunal a estimé que la suspension du couple par l'hôpital de Munster était proportionnée et légale. Cette décision ne porte pas "une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et de son intégrité physique" selon le juge des référés.

"Bien sûr, c'est une déception, c'est un sentiment de ne pas avoir été entendus. Maintenant, on s'y attendait un peu au vu du contexte actuel. On se doutait que ce n'est pas un combat qui serait facile à gagner. Mais on a toujours l'espoir d'être entendus. Là il y a une vraie difficulté qui se pose, c'est que vous ne pouvez poursuivre un contrat de travail que si vous vous faites vacciner. Ils pensaient qu'à minima cet argument là pourrait être entendu. Cela n'a pas été le cas. C'est sûr que cela n'est pas simple" dit l'avocate du couple Aurore Martin Keusch-Luttenauer.

Cette décision pourrait en plus faire jurisprudence, car elle est l'une des premières en France, depuis l'obligation vaccinale contre le Covid pour les soignants. Mais les soignants de Munster n'ont pas l'intention de s'avouer vaincus.

"Cela paraît évident que l'on ne va pas s'arrêter à cette décision-là" précise maître Aurore Martin Keusch Luttenauer.

Et ils pourraient être aidés par la pression juridique qui s'accentue. Dans le Haut-Rhin, un avocat va poursuivre l'Etat au nom de 400 plaignants dans cette affaire d'obligation vaccinale pour les soignants.