Le tribunal judiciaire d'Evreux fait la promotion du TIG, le travail d'intérêt général

C'est une peine prononcée parfois dans certains dossiers. Lorsqu'il s'agit de délits mineurs comme les conduites sans permis, sans assurance ou encore pour des vols. Le TIG pour "travail d'intérêt général" est une peine alternative à l'incarcération prononcée par les tribunaux et qui nécessite l'accord de la personne. En guise de réparation, elle doit effectuer gratuitement un certain nombre d'heures de travail dans une collectivité, ou une association. Cette peine a une autre vertu, elle offre aux condamnés la possibilité de se réinsérer et prévient la récidive. Les mairies, les communautés de communes, bientôt les hôpitaux accueillent des "tigistes" régulièrement. Mais c'est une première pour le tribunal judiciaire d'Evreux. Il a accueilli Alexandre* en octobre et en novembre dernier. A 38 ans, le jeune homme a été condamné à 120 heures de TIG pour conduite sans permis, en état d'ébriété et en récidive dont 112 heures à effectuer au tribunal d'Evreux. Sur le moment, il a trouvé ça très étrange. "Au début, ça m'a fait peur. Enfin, plutôt une réticence à travailler avec ceux qui m'ont mis une condamnation, c'est travailler pour son propre bourreau au final" sourit le jeune homme. Et puis le "bourreau" s'est révélé plutôt accueillant raconte Alexandre. "Ils m'ont laissé une autonomie totale, ils m'ont fait confiance dès le début".

Donner l'exemple à toutes les collectivités.

Au tribunal, Alexandre est chargé de l'entretien des espaces extérieurs. Mais il devient rapidement l'homme a tout faire de la maison. Il a entretenu le patio, entièrement nettoyé le parking, et repeint les geôles du palais. C'est la première fois que le tribunal judiciaire accueille un "tigiste". Rien de paradoxal au contraire assure sa présidente, une ancienne juge d'application des peines, Anne-Marie Morice. "Il y a longtemps que nous souhaitions accueillir une personne condamnée à un TIG parce qu'on prononce de plus en plus la peine de travail d'intérêt général qu'on trouve très intéressante, qui permet la réinsertion, qui est revalorisante, et pour donner l'exemple à toutes les collectivités de notre ressort très étendu". Car il n'y a pas assez de structures volontaires, c'est la limite du dispositif alors que le tribunal prononce un peu moins de 400 mesures de TIG chaque année. "Les structures peuvent avoir des réticentes à accueillir des personnes condamnées" regrette Gisèle Kéniérès, qui travaille au service pénitentiaire d'insertion et probation de l'Eure. Parfois, elles n'ont surtout pas le temps ni les moyens d'accompagner correctement la personne.

Une chance de reprendre pied dans la vie active.

Dommage car le TIG est parfois une chance pour certains. "C'est une sanction, c'est un travail gratuit mais c'est aussi la possibilité pour quelqu'un de se remettre dans la vie active, de réapprendre les règles qui permettent ensuite de postuler pour un travail normal" explique Dominique Puechmaille, la Procureure de la République d'Evreux.

Un "tigiste" a d'ailleurs été embauché il y a quelques années à l'hôpital de la Musse à Evreux. Quant à Alexandre, son passage au tribunal, du bon côté de la barre, lui permet d'envisager l'avenir plus sereinement. Il a déjà proposé d'entretenir les espaces extérieurs du palais de justice à l'année en tant qu'auto-entrepreneur. Son devis est à l'étude.

Écoutez le reportage de Christine Wurtz. Copier

* le prénom a été modifié.