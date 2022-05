Le trois-mâts Belem de retour à Cherbourg fin mai

C'est un fameux trois-mâts... Le Belem sera en escale à Cherbourg à la fin du mois de mai. Le navire-école classé aux Monuments historiques doit arriver le jeudi 26 mai dans l'après-midi quai de France, en provenance d'Ostende en Belgique. Il doit repartir le lundi 30 mai à 10 heures et mettra le cap sur Concarneau. Dans l'intervalle, le bateau à coque en acier construit en 1896 sera ouvert à la visite les 28 et 29 mai. La billetterie est disponible en ligne. Tarifs : 8 euros pour les adultes, 4 euros de six ans à douze ans, gratuit moins de six ans.

Long de près de 59 mètres et haut de 34 mètres, le Belem a d'abord servi de navire marchand pour le transport des fèves de cacao depuis le Brésil jusqu'en France. Sa dernière visite à Cherbourg remonte au 7 avril 2022.