Reims, France

Le trophée est resté quelques heures seulement exposé, et les curieux ont du prendre leur mal en patience. Le trophée de la Coupe du monde de football a fait étape à Reims ce mercredi 21 mars sous les halles du Boulingrin. Des centaines de personnes ont fait la queue -jusqu'à 2h30 d'attente- pour pouvoir non pas toucher (car le trophée est sous verre!) mais poser à côté du trophée pour une photo souvenir.

Le trophée de la coupe du monde de football dévoilé : apres Paris il fait étape à #Reims ce mercredi pic.twitter.com/gCz0tbVb2x — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) March 21, 2018

Les visiteurs ont surtout pu découvrir ou redécouvrir des anciens maillots de l'Equipe de France 98, des images de la finale gagnée par les Bleus, et donc faire un bond de 20 ans dans le passé. "1, 2 et 3 zéro, et après la fête... une fête jamais vu sur une autoroute ou sur le périphérique avec des gens qui ouvrent leurs coffres avec des bouteilles de champagne...", se souvient Christian, habitant de Saint Quentin, qui était à Saint-Denis pour voir la finale. Et souvent, un souvenir précis est associé à ce 12 juillet 1998. Souvenir pas très heureux pour Marc : "le 12 juillet je me suis retrouvé hospitalisé, j'étais fatigué, j'étais sous perfusion, mais malgré tout c'était un souvenir incroyable".

Certains ont du patienter pendant 2 h 30 pour voir le trophée. © Radio France - Sophie Constanzer